Formula 1 | Vasseur promuove la Ferrari dopo il venerdì di libere a Melbourne [VIDEO]

Formula 1 Ferrari Vasseur – Intercettato da Mara Sangiorgio al termine delle libere di questa notte, Frederic Vasseur ha promosso il ritmo mostrato dalla Ferrari sul tracciato dell’Albert Park, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia di Formula 1.

Il Team Principal della Ferrari ha evidenziato gli aspetti positivi della performance di Charles Leclerc e Carlos Sainz, ribadendo come i riscontri ottenuti – come già accaduto a Sakhir e Jeddah – abbiano confermato la bontà del progetto SF-24, diametralmente opposto rispetto allo scorso anno.

Una situazione sicuramente positiva, ma che non deve far cullare sugli allori la Rossa, visto che la prestazione di quest’oggi andrò confermata in qualifica e soprattutto in gara. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso le libere di questa notte davanti a tutti, mentre Sainz ha ottenuto il terzo tempo. Tra i due si è classificata la Red Bull di Max Verstappen. Appuntamento alle 2.30 di questa notta per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche che scatteranno domani mattina alle 6.00.