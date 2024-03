F1 | Ferrari a Melbourne con piccole novità tecniche: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 Ferrari GP Australia – Novità di micro-aerodinamica per la Ferrari nelle prime sessioni di prove libere valide per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Carlos Sainz e Charles Leclerc, questa mattina, sono scesi in pista con due nuove “alette” nella zona dello scarico, nella zona inferiore del pilone di sostegno dell’ala posteriore, utili per pulire i flussi in uscita dal cofano motore.

Piccoli cambiamenti rispetto a quanto visto in Bahrain e in Arabia Saudita, ma che confermano come il lavoro a Maranello sulla SF-24 sia attivo di giorno in giorno. Il primo grosso pacchetto di update, ricordiamo, è previsto a cavallo tra il Gran Premio di Miami e quello di Imola, i primi di maggio. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso le libere di questa notte davanti a tutti, mentre Sainz ha ottenuto il terzo tempo.

Tra i due si è classificata la Red Bull di Max Verstappen. Appuntamento alle 2.30 di questa notta per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche che scatteranno domani mattina alle 6.00.