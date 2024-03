F1 | Leclerc detta il ritmo nel venerdì di Melbourne: gli highlights delle libere [VIDEO]

F1 GP Australia – Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A dettare il ritmo è stata la Ferrari di Charles Leclerc, apparsa veloce e competitiva non solo sul giro secco, ma anche sul passo gara.

Una condizione importante che la Scuderia del Cavallino spera di confermare anche nel proseguo di questo fine settimana di gara all’Albert Park. Alle sue spalle si è classificato Max Verstappen, con una Red Bull ancora non perfetta, seguito a ruota dall’altra Rossa di Carlos Sainz e dalle due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.

Sesta e settima posizione per George Russell e Lando Norris, che è stato il più veloce nella sessione di questa mattina, mentre a completare la top dieci si sono classificati Sergio Perez, Lando Norris e Yuki Tsunoda. Solo 18° Lewis Hamilton, apparso estremamente in difficoltà con la vettura. Appuntamento alle 2.30 di questa notta per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche che scatteranno domani mattina alle 6.00.