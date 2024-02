Formula 1 | Test Bahrain, sensazioni molto positive in casa Red Bull

Test F1 – La Red Bull resta la vettura da battere. Questo è quello che è uscito dai test in Bahrain conclusisi qualche ora fa a Sakhir. La RB20, rinnovata nel suo concetto rispetto alla sorella più grande sembra essere ancora di un livello superiore rispetto alla concorrenza. Verstappen e Perez sono molto contenti del lavoro svolto in queste tre giornate, e il campione olandese appare più in forma e affamato che mai, mentre Checo ha dimostrato di avere ancora qualche difficoltà nel confronto col compagno di squadra, ma tutto sommato può essere soddisfatto. Alcuni tra ingegneri e tecnici adesso torneranno a Milton Keynes per lavorare al meglio in vista della prima gara dell’anno.

Verstappen: “Vedremo la RB20 spinta al limite”

“E’ andata molto bene – ha detto Max. Ci siamo concentrati sui long run per comprendere meglio la vettura e le sue prestazioni erano molto forti. Abbiamo deciso di non provare il tempo sul giro secco ma sulle varie mescole. E’ tutta una questione di messa a punto della monoposto e vedere cosa riserverà la gara una volta che la spingi al limite. Adesso esamineremo un po’ di dati e provare a elaborare un piano per il prossimo weekend. I test sono andati bene e abbiamo imparato tante cose su un nuovo concetto di macchina”.

“E’ stato un buon inizio anno per la squadra – ha dichiarato Checo. Abbiamo accumulato tanti chilometri in questi tre giorni, e il programma gara è stato molto buono, siamo riusciti a sfruttare al massimo ogni giornata. Adesso è il momento di pensare alla gara del prossimo weekend, ho un buon feeling con la monoposto, quindi vedremo come si comporterà durante la corsa, ma le sensazioni sono molto positive”.

Si torna in fabbrica prima dell’esordio in Bahrain

“Dovevamo sistemare un po’ di cose rispetto alle due giornate precedenti – ha affermato Gianpiero Lambiase, capo degli ingegneri di pista della Red Bull. Abbiamo dato ai piloti e alle rispettive squadre una certa libertà sui dettagli in preparazione del prossimo weekend. Pur essendo stato un inizio positivo, il duro lavoro è appena iniziato, perché adesso abbiamo una comprensione migliore della piattaforma sulla quale lavorare e quindi avviare lo sviluppo. Cercheremo di sfruttare al massimo questi pochi giorni di ritorno a Milton Keynes prima di affrontare quello che speriamo possa essere un entusiasmante inizio di stagione”.