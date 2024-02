Ferrari | La SF-24 c’è: Leclerc e Sainz completano i test in Bahrain

Test F1 – La Ferrari ha chiuso in grande spolvero la tre giorni di test sul tracciato del Bahrain. Sainz e Leclerc si sono alternati anche questa ultima giornata, caratterizzata ancora una volta dalla rottura del tombino prima di curva 11 e che ha costretto la FIA ad accorpare le due sessioni, togliendo di fatto la pausa pranzo. In mattinata questa volta è sceso in pista Carlos, il quale ha fatto stampare il nono tempo (in condizioni di pista molto sfavorevoli) in 1:31.247, a soli nove decimi dal compagno di squadra, primo, ma con gomme C4. Lo spagnolo ha completato 71 giri oggi (384 km), 224 in totale (1.211 km) considerando tutte le giornate di test.

Leclerc il migliore di giornata e con un buon passo gara

Il monegasco, come già accennato ha fatto segnare il miglior tempo in 1:30.322, disputando anche un’ottima simulazione gara specialmente con le mescole C1, ossia le più dure della gamma Pirelli, in netta controtendenza col passato. Nel complesso, la Red Bull e Max Verstappen sono ancora davanti, al netto chiaramente dei carichi di benzina, ma sembra che la Ferrari possa considerarsi seconda forza quantomeno ai nastri di partenza del mondiale. Leclerc ha completato 74 giri oggi (400 km), 174 nel corso della totalità dei test (935 km). Nel complesso, Charles ha girato un po’ meno del compagno di squadra. La Ferrari quindi ha girato per 398 volte attorno al tracciato di Sakhir per un totale di 2.146 chilometri percorsi, preparandosi al meglio in vista del primo Gran Premio e della stagione ormai prossima alla sua alba.