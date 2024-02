Formula 1 | Mercedes, Hamilton: “C’è del lavoro da fare per migliorare la vettura”

Tre giorni produttivi per la Mercedes nei test in Bahrain. La squadra di Brackley ha completato l’attività di apprendimento e raccolta di dati della nuova W15 su un totale di 1.952 km percorsi. L’obiettivo principale era la conoscenza a lungo termine piuttosto che la performance vera e propria. Il team ha completato sia il lavoro sui long run che sul giro singolo, con Russell che ha realizzato il terzo giro più veloce del test nella giornata di oggi (1:30.368). Hamilton ha fatto segnare il secondo miglior giro nella mattinata di oggi (1:31.999), completando 123 tornate nel secondo giorno. Entrambi i piloti sono rimasti soddisfatti dei passi avanti compiuti dal team per rendere la vettura più guidabile e costante.

“Abbiamo passato tre giornate utili qui in Bahrain – ha detto Andrew Shovlin, capo degli ingegneri di pista della Mercedes. Siamo riusciti a fare dei buoni progressi nella comprensione della W15. Rispetto alla vettura dello scorso anno, il feedback dei piloti è molto diverso e più positivo, il che è incoraggiante. Il team ha lavorato duramente per eliminare i difetti di manovrabilità che erano parte integrante della W14, ed è fantastico perché sembra che ci siamo lasciati alle spalle una serie di questi problemi”.

“Nel corso del test abbiamo fatto buoni passi avanti nella nostra comprensione della vettura. Il compito dei prossimi giorni sarà quello di analizzare i risultati e mettere insieme il miglior pacchetto da portare nel weekend di gara. Non è mai facile fare previsioni sul ritmo a partire dai test, poiché tutte le squadre sono piuttosto brave nel nascondere le performance quando meglio credono. È chiaro però che ci troviamo in una posizione molto migliore rispetto a 12 mesi fa. Abbiamo alcuni giorni impegnativi davanti a noi e non vediamo l’ora che arrivi il fine settimana di gara e l’inizio della nuova stagione”.

Mercedes, parola a Russell e Hamilton

“Abbiamo trascorso tre giornate importanti qui in Bahrain – dichiara George. Siamo riusciti a portare al termine tutto il programma previsto, nonostante le interruzioni e le bandiere rosse. La vettura si è comportata bene ed è in linea con le sensazioni che avevamo al simulatore prima di venire qui. Abbiamo un’ottima base dalla quale partire. Siamo consapevoli di dover trovare prestazione nel giro, e sapevamo che sarebbe stato così prima dei test. La Red Bull sembra essere ancora una volta molto forte, tuttavia sono fiducioso, penso che ci troviamo in una situazione migliore rispetto all scorso anno. I team di Brackley e Brixworth hanno fatto un ottimo lavoro per portarci in questa posizione e con una macchina che rappresenta un passo nella giusta direzione. Ora dobbiamo concentrarci innanzitutto su come ottenere il massimo dal pacchetto a nostra disposizione, e in secondo luogo aggiungere più carico aerodinamico e cercare di colmare questo divario”.

“Nel complesso è stato davvero un buon test – afferma Hamilton. E’ estremamente incoraggiante e bello vedere tutti i componenti del team lavorare così bene insieme. La concentrazione, la determinazione e la comunicazione sono le migliori che abbia mai visto. Sappiamo che abbiamo del lavoro da fare e non siamo ancora dove vorremmo essere. Sapevamo anche che sarebbe stato così prima del test. Abbiamo un’ottima piattaforma sulla quale costruire. Lavoreremo duramente nei prossimi due giorni per esaminare tutti i dati dei test appena conclusi. Sono davvero emozionato per l’inizio della stagione”.