Formula 1 | Strategie in Messico: una sosta e partenza con medie o hard

Nel Gran Premio di Città del Messico che andrà in scena alle 21 ore italiane, la Ferrari occuperà tutta la prima fila, con Leclerc davanti a Sainz. I due piloti della Rossa dovranno resistere agli attacchi che arriveranno alle loro spalle, in particolare da Verstappen, Hamilton e Russell, ma non sottovalutiamo anche un Ricciardo in splendida forma, oltre a un Perez che vuole necessariamente ben figurare nella gara di casa. La Pirelli per questa sera consiglia tre possibili strategie: la prima vede la partenza con medie e poi l’utilizzo della hard con sosta tra il 27° e il 34° giro; la seconda, ma probabilmente più lenta, vede un primo stint lunghissimo con le dure, box tra il 50° e il 56° giro (ricordiamo che i giri previsti sono 71) e box per soft.

Ultima strategia consigliata, la più aggressiva, vede le due soste: partenza com media, box tra i giri 17 e 23, pit-stop per montare le hard, e poi di nuovo ai box per tornare sulla media tra il 45° e il 51° giro. Secondo questi consigli dunque, c’è chi potrebbe fare due soste ancor prima di vedere altri piloti entrare per la prima volta.