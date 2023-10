Formula 1 | GP Messico, la griglia di partenza

Formula 1 GP Messico griglia di partenza – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio del Messico, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Grazie alla splendida pole position ottenuta nella qualifica di ieri sera, la quarta della stagione, Charles Leclerc si posizionerà davanti a tutti all’Hermanos Rodriguez. Accanto a lui l’altra Ferrari di Carlos Sainz, bravo ad emergere nonostante un week-end fino a ieri non semplice, mentre in seconda fila si piazzeranno Max Verstappen e la sorpresa Daniel Ricciardo, bravo a beffare l’idolo di casa Sergio Perez.

Una sfida interessante non solo per la corsa di questa sera, ma anche per il futuro, visto che l’australiano – nonostante l’infortunio alla mano rimediato a Zandvoort – vuole provare a strappare il secondo sedile in Red Bull per il 2024. Sesta posizione per Lewis Hamilton, lamentatosi dello scorso feeling con la W14 in Messico, seguito da Oscar Piastri e George Russell.

A chiudere la graduatoria della top dieci le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Indietro, a causa di una qualifica difficile, Fernando Alonso e Lando Norris: il primo scatterà dalla 13° piazzola, il secondo dalla 18°. Appuntamento alle 21.00 in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV per lo start di questa prova mondiale a Città del Messico.