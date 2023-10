F1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou entrambi in Q3

L’Alfa Romeo piazza entrambe le vetture in Q3. Un risultato già preannunciato almeno per Valtteri Bottas, che nelle FP2 ha chiuso col quarto miglior tempo. La pista dell’Hermanos Rodirguez sembra ben adattarsi alla C43, e infatti Bottas riesce a mettersi tra i primi dieci, classificandosi alla fine in nona posizione.

“E’ bello avere entrambe le vettura in Q3, specialmente considerando i risultati della settimana scorsa. Sono davvero orgoglioso del lavoro della squadra: tutto è andato secondo i piani. Questa pista si adatta alla nostra vettura, ci siamo divertiti: credo che abbiamo estratto il massimo dalla macchina, nonostante un bloccaggio nell’ultimo settore del mio giro finale. Guardando a domani, con passo mostrato fino ad ora e ciò che abbiamo imparato nelle libere, credo che abbiamo una concreta chance di portare a casa dei punti, non vedo l’ora di giocarmela”.

Qualifica un po’ più complicata, invece, per Zhou: il cinese era rimasto in realtà escluso nel Q2, fino a quando la direzione gara non ha cancellato il tempo di Albon, che ha dovuto quindi restare fuori dai primi dieci.

“Posso essere felice dei risultati di oggi dopo un venerdì complicato. Credo che la vettura sia più forte sul passo gara che sul giro secco, per cui essere in Q3, sullo stesso livello di Valtteri, che ha trovato la fiducia con la vettura sin dall’inizio, credo sia un buon risultato. I margini sono stati davvero ridicoli per tutto il weekend e sapevamo che i track limits avrebbero potuto essere un problema: abbiamo atteso, infatti, nella vettura alla fine del Q2 e infatti poi siamo passati in Q3 – ha spiegato Zhou – alla fine, ho cercato di dare tutto: abbiamo continuato a migliorarci sessione dopo sessione, e la fiducia aumentava man mano. Ora, con due vetture nei top 10, abbiamo la possibilità di conquistare dei punti: abbiamo bisogno di fare una buona gara, ma il punto di partenza è già ottimo”.