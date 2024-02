Ferrari | 133 giri per la SF-24 nella prima giornata di test in Bahrain [FOTO]

Test F1 – La Ferrari ha completato la prima giornata di test in Bahrain completando 133 giri, nove in meno di Max Verstappen e quindi della Red Bull, essendo il campione olandese l’unico ad essere sceso in pista nel corso delle otto ore odierne. Charles Leclerc ha portato al debutto la SF-24, completando 64 tornate per un totale complessivo di 346 km, poco più di un Gran Premio intero, e chiudendo al settimo posto con il tempo di 1:33.247, a quasi due secondi dal giro del pilota della RB20. Chiaramente le condizioni di caldo con le quali ha girato il monegasco non hanno favorito il tempo sul giro, e la giornata di lavoro della Ferrari si è concentrata principalmente su altro, con pochi giri veloci a disposizione. Dopo la pausa pranzo è toccato a Carlos Sainz, terzo complessivamente a 1.2 da Verstappen e con il tempo di 1:32.584, completando 69 giri per un totale di 373 km, quasi pari con il compagno di squadra. Domani entrambi i piloti della Rossa, salvo sorprese, torneranno in pista per la seconda giornata di test a Sakhir.



