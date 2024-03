Formula 1 | Russell su Jeddah 2023: “Eravamo convinti di vincere il ricorso su Alonso”

Il caso che vede coinvolto Ben Sulayem in merito al risultato del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, e che avrebbe visto il presidente della FIA togliere una penalità di Alonso sta facendo discutere sempre di più. Dopo le parole di Toto Wolff sulla questione, nello scorso weekend di Jeddah si è espresso anche George Russell, il quale si è di fatto visto togliere il podio lo scorso anno proprio in favore dello spagnolo. Il pilota della Mercedes, parlando ai media britannici, chiede l’assoluta trasparenza, perché tutti devono correre in condizioni paritarie e con le stesse regole.

“Vogliamo tutti chiarezza – ha detto Russell. Qui stiamo tutti correndo, quindi chiediamo condizioni eque e paritarie per mostrare ciò che siamo in grado di fare, ma non posso fare ulteriori commenti. Siamo rimasti sorpresi l’anno scorso quando il risultato è stato ribaltato, poiché il team legale della Mercedes pensava di fare un ottimo lavoro nel presentare il nostro caso, inizialmente vincerlo e poi perderlo in seguito, quindi vogliamo trasparenza e avere l’opportunità di correre in condizioni di parità”.

“Le corse devono essere sempre in prima linea, peccato non sia al centro dell’attenzione dei media. Negli ultimi anni siamo andati oltre i limiti sotto l’aspetto dell’intrattenimento, dobbiamo creare un ambiente inclusivo per tutti e stiamo assistendo a un cambiamento demografico. Sfortunatamente ci sono questi argomenti difficili da affrontare, vogliamo trasparenza in tutti questi rapporti, perché senza i fatti non possiamo fare ulteriori commenti”.