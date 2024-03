F1 | Ben Sulayem sotto inchiesta: avrebbe manomesso il risultato di un Gran Premio

Tutto si potrà dire di questa stagione 2024 di Formula 1, meno che sia stata priva di colpi di scena! Dopo il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, il terremoto in casa Red Bull con l’indagine su Christian Horner e la mail anonima con conversazioni private che ha fatto il giro di tutto il paddock in Bahrain, ecco che arriva un’altra notizia clamorosa. Stando a quando riportato dalla BBC, Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, sarebbe sotto inchiesta per presunta interferenza sul risultato di una gara di Formula 1.

Un informatore ha riferito alla FIA che Ben Sulayem sarebbe intervenuto per annullare una penalità inflitta a Fernando Alonso durante il Gran Premio dell’Arabia Saudita che si è disputato l’anno scorso.

L’accusa avanzata dall’informatore è che Ben Sulayem ha chiamato lo sceicco Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa – vicepresidente della FIA per lo sport per la regione del Medio Oriente e del Nord Africa, che era in Arabia Saudita per la gara in veste ufficiale – dicendogli che secondo lui la penalità ad Alonso, doveva essere revocata. Al pilota dell’Aston Martin furono infatti inflitti 10 secondi di penalità per il lavoro svolto sulla sua vettura mentre stava scontando una precedente penalità di cinque secondi.

Il rapporto, redatto dal responsabile della conformità Paolo Basarri, afferma che l’informatore ha riferito che Ben Sulayem: “Pretendeva che gli steward annullassero la loro decisione”.

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni dal diretto interessato e dalla FIA.