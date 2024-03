F1 | Caso Ben Sulayem, Toto Wolff chiede chiarezza

In Formula 1 purtroppo stanno accadendo tanti avvenimenti fuori dalla pista e che purtroppo poco hanno a che fare con le manovre in pista. Tralasciando per un attimo il caso che riguarda Christian Horner e la Red Bull, il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem è al centro delle critiche per due fatti che, se dovessero risultare veri, non lo metterebbero certamente nella miglior posizione possibile: lo scorso avrebbe manomesso il risultato del Gran Premio dell’Arabia Saudita imponendo ai commissari di togliere una penalità a Fernando Alonso, e poi pare abbia fatto di tutto per non far disputare il Gran Premio di Las Vegas organizzato interamente da Liberty Media e quindi dalla Formula 1.

Toto Wolff, team principal della Mercedes è stato tra l’altro sotto inchiesta proprio da parte della FIA per presunti scambi di informazioni con la moglie Susie, rappresentante della F1 Academy, ma dopo la presa di posizione di tutte le squadre del Circus, la Federazione ha subito fatto retromarcia.

“Stanno accadendo delle cose nel nostro sport – ha detto Toto. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, e le critiche negative arrivano perché non c’è alcuna trasparenza, e quindi bisogna capire davvero la realtà dei fatti. Viviamo in un mondo che richiede chiarezza e comprensione. In diversi casi, tutto questo risolverebbe in maniera molto semplice la situazione se le voci non fossero vere. Noi come Formula 1 dovremmo sforzarci di essere sempre chiari, vedremo quale sarà l’esito delle indagini”.