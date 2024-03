F1 | Ralf Schumacher: “Hamilton potrebbe non adattarsi alle nuove regole”

Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato le dichiarazioni di Flavio Briatore rilasciate alla Rai, nelle quali l’imprenditore piemontese ha detto che Lewis Hamilton potrebbe far fatica a stare davanti a Charles Leclerc quando saranno compagni di squadra alla Ferrari. E’ dello stesso parere anche Ralf Schumacher, il quale prevede che il sette volte campione del mondo potrebbe trovarsi in difficoltà con l’arrivo delle nuove regole dal 2026.

“Hamilton deve sentirsi in grado di vincere per essere in grado di guidare veloce – ha dichiarato il tedesco a formel1.de- quindi la domanda è: riuscirà a stare al passo con i tempi con l’entrata in vigore delle nuove regole nel 2026? Perché con le nuove regole, cambia anche lo stile di guida e potrebbe avere difficoltà”.

Il tedesco dubita persino che la grande esperienza di Hamilton possa giovare alla Ferrari.

“Porterà sicuramente la sua esperienza e le sue intuizioni ma penso che la Ferrari sia già sulla buona strada, non sarà in grado di contribuire troppo”.

Tuttavia, precisa che Vasseur ha comunque fatto la scelta giusta:

“Sono sicuro che Vasseur non pagherebbe così tanti soldi per niente. Darà ad Hamilton tutto il necessario per fare una bella figura ma sono curioso di vedere chi guiderà la strada. Sarà una sfida per il team dare a due piloti molto diversi ciò di cui hanno bisogno”.

Schumacher infatti pensa che la coppia Hamilton-Leclerc potrebbe anche essere preoccupante per la Ferrari:

“Hamilton cercherà subito di superare Leclerc, vorrà anche convincere gli ingegneri e la direzione dello sviluppo della vettura a seguire la sua strada”.

Se il tedesco fosse un team principal e potesse scegliere tra Hamilton e il tre volte campione del mondo Max Verstappen, la decisione sarebbe facile:

“Hamilton è ovviamente un sette volte iridato e un pilota fantastico ma non credo che abbia le qualità di Verstappen. Non credo che sia costante come lui e non può ottenere quel decimo in più ad ogni costo. Puoi notarlo chiaramente quando guardi i loro compagni di squadra. Ma questo non significa che la Ferrari non possa ottenere molto con Hamilton”.