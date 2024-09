F1 | Ben Sulayem: “I piloti non sono rapper” e Hamilton lo accusa di razzismo

Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, uno dei temi caldi nel paddock è stato il linguaggio colorito usato dai piloti nei team radio. Alcuni di loro, come Yuki Tsunoda sono diventati piuttosto noti per i loro sfoghi via radio. Ma ora la FIA chiede un cambiamento. Intervistato da Motorsport.com, il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato:

“Dobbiamo distinguere tra il nostro sport, il motorsport e la musica rap. Non siamo rapper, sai. Dicono la parola con la “C” quante volte al minuto? Non siamo su questo. Questi sono loro, noi non siamo così”, aggiungendo che a volte prestare attenzione alla propria lingua può essere difficile “nella foga del momento”, ma i piloti devono essere “persone responsabili”.

Dopo aver ascoltato i commenti del presidente della FIA, il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, non è d’accordo con la sua scelta di parole. Il pilota della Mercedes ha convenuto che la quantità di parolacce deve essere ridotta, ma non è d’accordo con il paragone con i rapper.

“Non mi piace come lo ha espresso. Dire ‘rapper’ è molto stereotipato. Se ci pensi, la maggior parte dei rapper sono neri, poi dice: ‘Non siamo come loro’. Quelle sono le parole sbagliate e c’è un elemento razziale lì. Ma come ho detto, sono d’accordo con il fatto di ridimensionare il tutto”.

Hamilton non è stato l’unico pilota a dire la sua sul punto di vista del Presidente della FIA. Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, ha suggerito che la FIA dovrebbe limitare la trasmissione di parolacce piuttosto che mettere a tacere i piloti. Dello stesso parere è Lando Norris:

“Siamo solo ragazzi nella foga del momento, sotto stress, sotto pressione, che lottano, hanno grandi incidenti. Per loro è molto più facile parlare ma siamo noi piloti che mettiamo il cuore in gioco”.