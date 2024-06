Formula 1 | Russell non esclude un anno sabbatico per Verstappen nel 2026

Formula 1 Russell Verstappen – Intercettato dal Daily Mail, George Russell è tornato a parlare dell’ipotetica sfida con Max Verstappen in Mercedes, precisando come da parte sua non ci sarebbe alcun tipo di preclusione verso la figura del campionissimo olandese.

Russell, come già avvenuto con Lewis Hamilton, proverebbe a giocarsi le proprie carte al massimo delle possibilità e non porrebbe alcun veto sull’eventuale arrivo del tre volte iridato a Brackley. Allo stesso modo, però, l’inglese non ha escluso un possibile anno sabbatico dell’attuale portacolori della Red Bull nel 2026: secondo Russell, Verstappen – dopo l’esperienza in Red Bull – potrebbe scegliere di fermarsi in attesa di capire quali saranno gli equilibri in pista col nuovo cambio regolamentare previsto proprio per quella stagione.

Russell e l’ipotetica sfida con Verstappen

“Ho già dovuto confrontarmi con il pilota che ha più pole position e vittorie in Formula 1. Onestamente non mi sottrarrei da una sfida con Verstappen, né porrei veti al suo arrivo. L’unica cosa che potrei fare, nel caso, è giocarmela nel miglior modo possibile. L’obiettivo sarebbe quello di mettere in mostra le mie prestazioni. Ad ogni modo non mi sorprenderebbe un anno sabbatico di Max nel 2026. Potrebbe scegliere di aspettare in attesa di capire quale sarà il miglior team sulla griglia. Il 2026 ad oggi è una lotteria”.