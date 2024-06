McLaren | Piastri non si accontenta: “Voglio ancora di più!”

Ottimo momento per Oscar Piastri. Il pilota della McLaren ha finalmente massimizzato il risultato a Monte Carlo, dopo una grandissima qualifica, conquistando un secondo posto che gli è valso il terzo podio della sua carriera. La MCL38 è in netta crescita, ed è in grado di lottare per le posizioni di vertice praticamente in tutte le condizioni, e il giovane australiano sta capendo sempre di più la sua monoposto, e non vuole in alcun modo accontentarsi, e dopo il successo di Norris a Miami, adesso è lui a voler andare a caccia della prima vittoria della sua carriera, e la sfida del Canada potrebbe regalare anche qualche sorpresa.

“Monaco è stata davvero speciale – ha dichiarato Piastri. L’ho percepito in tutte e tre le giornate, e andare sul podio con i colori di Senna, in quelle strade, è stato sensazionale. Da ragazzo australiano, Monte Carlo è sempre stato un mio sogno, quindi mettere quel trofeo nella mia bacheca è strepitoso. Sono contento di come sto guidando in questo momento, specialmente per la costanza dimostrata negli ultimi tre appuntamenti mondiali. I progressi non sono mai lineari, ma mi diverto a mostrare ciò che so fare e guidare con questa monoposto, con la quale il team ha fatto davvero un ottimo lavoro. Speriamo in Canada di riprendere quella strada, perché la lotta è molto serrata, e noi vogliamo di più!”.