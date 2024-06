F1 | Russell: “Voglio rimanere fedele alla Mercedes”

F1 Russell Mercedes – Nonostante gli alti e i bassi delle ultime due stagioni, George Russell non ha alcuna intenzione di abbandonare il progetto Mercedes. L’inglese, ancora a caccia di una vettura stabilmente in lotta per le posizioni di vertice della classifica, ha ribadito la propria fiducia nel lavoro che stanno portando avanti i tecnici a Brackley, evidenziando come la crescita registrata dalla McLaren tra il 2023 e il 2024 debba servire da spinta per il medio e lungo periodo.

Russell, ricordiamo, ha la certezza di correre con la scuderia anglo-tedesca nel 2025, ma non per il 2026, anno che potrebbe regalare agli appassionati tanti avvicendamenti nelle line-up delle squadre. Mercedes, infatti, avrà certamente tra le propria fila il giovane Andrea Kimi Antonelli, mentre l’affaire Max Verstappen potrebbe portare l’inglese a seguire altre strade per la propria carriera in Formula 1.

Russell e la fiducia in Mercedes

“Ultimamente la F1 ha avuto l’era Verstappen, ma per sei anni ha dovuto attendere. Io voglio rimanere fedele alla Mercedes che mi ha dato l’opportunità di correre in F1, ma voglio diventare campione del mondo. In questo momento non siamo il miglior team, ma la McLaren un anno fa era in fondo al gruppo e adesso sono i più veloci“.