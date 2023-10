Formula 1 | Qualifiche da dimenticare per l’Aston Martin al COTA

Venerdì di qualifiche assolutamente da dimenticare per l’Aston Martin. Alonso e Stroll non sono riusciti ad approdare in Q2, e nella gara di domenica partiranno rispettivamente dalla diciassettesima e diciannovesima posizione in griglia. Entrambi i piloti hanno avuto problemi sin dalle prime battute del weekend, infatti nel corso dell’unica sessione di prove libere di Austin, sia Fernando che Lance sono stati costretti a rientrare subito ai box per un problema all’impianto frenante. Il format della Sprint Race, di fatto, non ti permette di correggere eventuali errori di set-up, e a meno di partenze dai box, così da poter cambiare qualcosa nell’assetto, questo fine settimana sarà prettamente di test per il team di Silverstone, il quale portava anche degli aggiornamenti importanti al COTA.

“Non è stata la qualifica ideale per noi, con entrambe le vetture fuori in Q1 – ha detto Alonso dopo le qualifiche di ieri sera. C’era tanto traffico e non ho preso bandiera nel giro di lancio per un solo secondo, quindi sono partito con le vetture davanti troppo vicine, e questo non mi ha aiutato. C’erano pochi decimi di differenza, e poi la sessione di libere è stata molto difficile con alcuni problemi, e questo non ci ha permesso di ottimizzare il nuovo pacchetto portato ad Austin. Adesso siamo in parco chiuso, quindi vedremo cosa riusciremo a fare per domani, sperando sia una giornata più pulita”.

“Entrare in qualifica con soli cinque giri percorsi nelle libere è una sfida – ha dichiarato Stroll. In realtà ho preso confidenza abbastanza rapidamente con la vettura, ma il problema è stato che non avevamo ritmo. Speravamo in qualcosa in più, quindi è un risultato deludente, ma su questa pista si possono fare sorpassi, quindi domenica avremo delle possibilità di rimonta”.