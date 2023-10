F1 | Verstappen pronto a divertirsi nel prosieguo di questo fine settimana ad Austin

F1 Qualifiche GP Stati Uniti Red Bull Verstappen – Nonostante la beffa nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, causa track limits, Max Verstappen è pronto al riscatto già nelle sessioni della Sprint in programma quest’oggi.

Tramite le colonne del sito ufficiale della Red Bull, l’olandese non ha voluto dare troppo peso alla sesta posizione ottenuta nella qualifica di ieri, precisando come lui e la squadra siano pronti a condurre un fine settimana all’attacco, grazie anche all’ottimo ritmo espresso dalla RB19. L’obiettivo? Ovviamente confermare lo status-quo con i rivali e guadagnarsi il gradino più alto del podio non solo nella gara da 100 km, ma anche in quella di domenica sera.

“È stato un peccato perdere la pole con il mio giro cancellato, ma sapevo che alla curva 19 sarebbe stato un rischio per me. Ho fatto un errore alla prima curva quindi ho dovuto spingere davvero per il resto del giro, non ho sottosterzato o altro, ho solo cercato di massimizzare la curva e l’ho valutato male. I margini sono molto ridotti quando si spinge al limite. Certo, è un peccato, ma rende la gara della domenica più divertente. Ora la nostra attenzione si concentra sulla gara Sprint di domani, vogliamo vincere quella e la gara di domenica. È un fine settimana lungo e possono succedere molte cose, mi divertirò un po’ là fuori, questo è sicuro.”

5/5 - (1 vote)