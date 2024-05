F1 | Verstappen pronto alla sfida con le McLaren: “Hanno compiuto un grande step in avanti” [VIDEO]

F1 GP Imola Verstappen – Intervistato da Mara Sangiorgio al termine dell’ultimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Max Verstappen ha analizzato il grande passo in avanti compiuto dalla McLaren nelle ultime tre settimane, precisando come la MCL38, tra Miami e l’Emilia Romagna, sia riuscita a creare non pochi problemi alla Red Bull.

Grazie all’ultimo pacchetto evolutivo portato in pista dai tecnici capitanati da Andrea Stella, Lando Norris ed Oscar Piastri hanno gareggiato di fatto allo stesso livello della compagine campione del mondo, ottenendo il primato in Florida e arrivando a soli otto decimi dal “bottino” grosso nella prima delle due tappe italiane in calendario.

Un percorso netto, privo di sbavature, che quasi certamente costringerà l’olandese ad una sfida di vertice inattesa all’inizio di questa stagione. Norris, ricordiamo, ha chiuso la gara di Imola al secondo posto, mentre Piastri si è dovuto accontentare della quarta piazza. Prossimo appuntamento tra una settimana a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco.