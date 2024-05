Formula 1 | Pedro de la Rosa: “Pensavo che Alonso smettesse a fine 2024”

Fernando Alonso ha deciso di legare la fine della sua carriera all’Aston Martin. Il pilota spagnolo ha firmato col team di Silverstone nell’estate del 2022, andando a sostituire Sebastian Vettel: un contratto biennale per un rapporto che inizia subito benissimo con diversi podi e prestazioni eccellenti nel 2023. Poi arriva il periodo di flessione, che di fatto dà vita a un 2024 non proprio brillante. Si pensa che lo spagnolo possa andare altrove, vedendo il valzer di mercato, o addirittura ritirarsi, e invece firma un altro biennale, e almeno fino al 2026 lo vedremo ancora in pista, quando di anni ne avrà 45. Pedro de la Rosa, ambasciatore dell’Aston Martin e da sempre legato ad Alonso, ha così parlato di questa vicenda a RacingNews365.

“Il fatto che abbia voluto continuare con l’Aston Martin per due anni, e non solo per uno è fantastico – ha detto de la Rosa. Quando Fernando è arrivato lo scorso anno, credevo che il 2024 fosse l’ultimo, ma a metà 2023 si sentiva in forma, voleva continuare anche mentre stava attraversando un periodo complicato, è un esempio di motivazione ma anche di quanto sia felice in questa squadra. E’ sempre stato molto onesto, dicendo sempre che avrebbe preso una decisione entro aprile e il mercato piloti era in ebollizione in quel periodo, ma lui ha mantenuto la parola data all’Aston Martin”.