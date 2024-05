Ferrari | Leclerc saluta Marcos: “Grazie di tutto Xavi” [FOTO]

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Charles Leclerc ha voluto ringraziare il suo ormai ex ingegnere di pista, Xavi Marcos che lascia la Ferrari per dedicarsi ad altri programmi aziendali.

“Grazie mille di tutto Xavi. Tanti anni di lavoro insieme, la mia prima pole, la mia prima vittoria e il mio primo anno in Ferrari sono stati al tuo fianco e tu hai tirato fuori il meglio di me spingendo così forte, indipendentemente dalla situazione in cui ci trovavamo. Grazie di tutto e buona fortuna per le tue nuove avventure nel futuro”