La crescita della McLaren riempie sicuramente i cuori degli appassionati della Formula 1, quantomeno quelli storici. Il team di Woking, quarto nella classifica costruttori di quest’anno ha dato prova di grandi miglioramenti, contendendo anche la vittoria in alcune situazioni alla straripante Red Bull. Forse, in certi frangenti, è mancata un po’ di cattiveria da parte dei piloti, specialmente di Norris, il quale è sembrato spesso un po’ troppo leggerino nei corpo a corpo. Il pilota britannico, comunque, è soddisfatto del lavoro svolto nel 2023, e crede che il futuro per la squadra inglese potrà essere florido.

“Da metà stagione mi sono sentito sempre più fiducioso – ha detto Norris. Ho ottenuto il massimo dalla vettura, specialmente in configurazione gara. Ho fatto però qualche errore di troppo in qualifica, è stato palese e l’ho riconosciuto, ma penso di aver disputato alcune grandi gare, le migliori che abbia mai fatto da quando sono in Formula 1. La McLaren può continuare a migliorare, era questo l’anno di cui avevamo bisogno per rilanciarci e il team voleva dimostrarlo. L’inizio è stato difficile, perché pensavo che avremmo sofferto per un’intera stagione, non sapevamo quanto saremmo migliorati. Abbiamo sempre detto di aver bisogno di pazienza e che c’erano dei pacchetti buoni in arrivo, ma negli ulti anni, quando sono arrivati aggiornamenti importanti, non sempre ci hanno fatto fare un miglioramento sostanziale. Quest’anno è andata diversamente, è andata meglio di quanto ci aspettassimo”.