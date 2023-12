Formula 1 | Sauber, presto un nuovo annuncio sull’identità della squadra

Formula 1 Sauber – Tramite un post sui social, Sauber è tornata ad affrontare l’argomento “denominazione” per la stagione 2024 di Formula 1, precisando come ben presto potrebbe arrivare un nuovo annuncio sull’identità della scuderia, pronta a cambiare pagina dopo il triennio condiviso con Alfa Romeo.

Presumibilmente, avendo ufficializzato il nome pochi giorni fa – parallelamente alla divulgazione della entry-list del mondiale da parte della Federazione – la compagine elvetica potrebbe pubblicare per la prima volta il nuovo logo che sarà utilizzato sulla futura vettura. Tutto ciò, sulla carta, dovrebbe avvenire il primo giorno dell’anno nuovo, ovvero quando cesserà – anche dal punto di vista legale – l’accordo che legava la stessa con l’ex main-sponsor.

L’annuncio di Sauber per il nuovo anno

“Sembra che il nome della nostra squadra, recentemente reso noto, abbia suscitato molta attenzione. Anche se non siamo ancora pronti a svelare il risultato finale, siamo consapevoli della posta in gioco. Siamo in missione per dare vita all’identità più entusiasmante che questa squadra abbia mai visto. Sono finiti i giorni in cui le cose erano brevi e concise. Stiamo preparando una festa”.

La nuova denominazione della squadra

Il nuovo nome, ricordiamo, sarà “Stake F1 Team Kick Sauber”, mentre il telaio prenderà la denominazione di “Kick Sauber”. Per Stake si tratta di un’importante conferma dopo la partnership avviata all’inizio della scorsa stagione (il logo già compariva sulla vettura con cui Valtteri Bottas e Guanyu Zhou hanno affrontato l’ultimo mondiale di Formula 1).