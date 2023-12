F1 | Format Sprint, Brown lancia la proposta della sosta obbligatoria

F1 Sprint Brown – In una lunga chiacchierata concessa al podcast Track Limits, Zak Brown ha lanciato alcune proposte inerenti al format Sprint del sabato, precisando come una delle idee sul tavolo degli organizzatori sarebbe quella di inserire una sosta “obbligatoria” a metà corsa. Una soluzione che secondo l’Amministratore Delegato della McLaren aggiungerebbe una variabile alla mini-corsa e che mescolerebbe le carte in un chilometraggio di gara di fatto “piatto”, ovvero povero di spunti interessanti e di sorprese.

Brown lancia la proposta della sosta obbligatoria

“Credo sia necessario rivedere il format e lo stiamo facendo. Ritengo proprio in tal senso che la sosta obbligatoria ai box sarebbe una buona cosa. Se avessimo delle gomme extra-morbide potremmo aggiungere una variabile alle gare brevi. Una situazione che spingerebbe squadre e piloti a prendere una decisione: cambiarle o tentare il tutto per tutto arrivando fino alla fine? Sarebbe un modo interessante per condensare il tutto. In una gara sprint si fa solo lo sprint, quindi credo che sarebbe interessante aggiungere una variabile strategica”.

Le Sprint nel 2024

Shanghai (GP Cina) accoglierà il primo week-end “Sprint” della stagione. Lo stesso verrà replicato – per la prima volta in assoluto – a Miami, mentre l’Austria col Red Bull Ring ospiterà la gara breve del sabato pomeriggio per il terzo anno consecutivo. Stesso format anche per Austin (GP Stati Uniti), Interlagos (GP San Paolo) – anch’essa confermata per il terzo anno consecutivo – e Lusail (GP Qatar).