Formula 1 | Norris esclude una Red Bull cucita sulle caratteristiche di Verstappen

Formula 1 Norris Red Bull Verstappen – Intercettato da racingnews365.com, Lando Norris ha analizzato lo squilibrio di performance tra Max Verstappen e Sergio Perez in questa seconda parte di mondiale 2023 di Formula 1, rigettando in modo plateale le accuse avanzate dalla stampa in merito a una Red Bull cucita sulle caratteristiche di guida del pilota olandese.

Secondo il portacolori della McLaren, ogni scuderia disegna la propria monoposto in base a delle linee guida – esterne alle richieste di un’eventuale pilota – ed è compito di quest’ultimi riuscire non solo ad adattarsi ad essa, ma anche estrarre il massimo del potenziale da ogni week-end.

“Non è compito del team costruire e sviluppare una monoposto in base alle caratteristiche di un determinato pilota”, ha affermato il britannico della McLaren. “Forse tutto ciò può avvenire in un mondo ideale, ma nella realtà non è così, visto che è compito del pilota estrarre il massimo della performance dal pacchetto che ha a propria disposizione. Sono d’accordo con Max quando dice che non si può disegnare una monoposto per qualcosa. E’ il pilota che deve adattarsi alla vettura e l’equilibrio con il mio compagno di scuderia dipende esclusivamente dal lavoro”.

“Se sono più veloce sto facendo bene, al contrario devo migliorare in qualcosa. È molto semplice, siamo ben pagati anche per adattarci alla macchina ed estrarne il meglio possibile. Alla fine è il nostro lavoro”, ha concluso.