F1 | Lawson-Red Bull, Jordan spera in una promozione già nel 2024

F1 Red Bull Lawson Jordan – In un’intervista concessa al podcast Formula for Success, Eddie Jordan ha parlato della possibile promozione di Liam Lawson in Red Bull in sostituzione di Sergio Perez, precisando come lo staff diretto da Christian Horner dovrebbe valutare una soluzione di questo tipo già a partire dal prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Secondo Jordan, Lawson ha mostrato uno spirito di adattamento “eccezionale” al momento della Formula 1, risultando veloce e competitivo fin dall’esordio di Zandvoort, dove è saltato in vettura per sostituire l’infortunato Daniel Ricciardo. Un approccio diretto, degno di un grande pilota, che la scuderia anglo-austriaca non può sottovalutare per il proprio futuro.

“Spero che Red Bull, presto, riesca a mettere in vettura Liam Lawson”, ha affermato il Manager britannico. “E’ un’occasione per fare emergere un nuovo Sebastian Vettel. E’ difficile capire come Daniel Ricciardo possa farlo e lo stesso discorso vale anche per Yuki Tsunoda. Non devono perdere Lawson perchè si tratta di un talento davvero eccezionale. Red Bull dovrebbe portarlo nella propria line-up già l’anno prossimo, al massimo quello successivo”.