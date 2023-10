Formula 1 | Hamilton chiude definitivamente le porte alla Ferrari

Formula 1 Ferrari Hamilton – Intercettato dalle colonne della testata tedesca “Blick”, Lewis Hamilton ha chiuso definitivamente le porte a un’ipotetico trasferimento in Ferrari nel medio-lungo periodo, precisando come tra lui e la Scuderia del Cavallino non sia mai esistita una reale trattativa.

Nonostante le tante voci di mercato circolate negli ultimi mesi, l’inglese ha sempre dato massima priorità alla Mercedes – squadra con cui ha conquistato sei dei sette titoli mondiali messi in cassaforte dal 2007 ad oggi – aspetto che di fatto non ha mai reso la Rossa una reale possibilità per l’ultima parte della sua carriera in Formula 1. Hamilton, ricordiamo, ha recentemente firmato un rinnovo di contratto con il team capitanato da Toto Wolff fino alla fine del 2025.

“Non ho mai pensato di cambiare squadra”, ha affermato l’inglese della Mercedes. “Inoltre non ho mai ricevuto alcuna offerta dalla Ferrari. Abbiamo avuto qualche discussione casuale, anche perchè conosco molte brave persone lì, ma nulla di più. Non mi sono mai sentito pronto ad un’eventuale trasferimento in Italia”.