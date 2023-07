Formula 1 | Mercedes, Wolff: “Prima metà di stagione altalenante”

Con la nuova versione della W14 presentata a Monte Carlo, la Mercedes ha cambiato le sue prestazioni in pista. La monoposto adesso è più guidabile e offre ai piloti la possibilità di poter lottare costantemente per la zona podio. Certo, molto dipende anche dalle caratteristiche della pista, e infatti in alcune circostanze, vedi Austria, i rivali hanno fatto meglio e altri sono arrivati di gran carriera, come la McLaren, di fatto seconda forza a Silverstone alle spalle della sola e inarrivabile al momento Red Bull.

“La prima metà della stagione è stata altalenante, ma ci sono aspetti positivi da considerare – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes. A Silverstone abbiamo fatto meglio dei nostri rivali diretti e nel giorno della gara ci siamo comportanti bene, riuscendo a salire sul podio e guadagnare punti per il secondo posto costruttori, ma in ogni weekend le cose cambiano, quindi bisogna continuare ad aumentare le prestazioni se vogliamo colmare il divario con la Red Bull e lottare per le vittorie. Negli ultimi tempi diverse squadre hanno fatto un balzo in avanti, specialmente la McLaren e apprezziamo questa sfida. L’Hungaroring è un circuito di natura molto diversa rispetto a Silverstone: sarà interessante vedere come si comporteranno i nostri ultimi aggiornamenti nelle curve a lungo raggio e a bassa velocità. Vogliamo continuare a lottare con i nostri diretti rivali così come abbiamo fatto a Silverstone”.