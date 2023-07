F1 | Stroll: “Hungaroring tecnico, spero si adatti all’Aston Martin”

Il Gran Premio d’Ungheria sarà l’occasione per l’Aston Martin di riprendersi dopo alcune gare oggettivamente negative, o quantomeno al di sotto delle tante aspettative createsi dopo le belle performance di inizio anno. Lance Stroll in particolare raramente ha fornito prestazioni importanti in questo 2023, basti vedere quel che ha fatto il buon Alonso al suo primo anno con il team di Silverstone. A Budapest il canadese vuole sfruttare le caratteristiche del circuito, le quali dovrebbero adattarsi meglio alla AMR23 rispetto alle ultime piste affrontate.

“Hungaroring circuito super tecnico e che riserva sempre tanti colpi di scena – ha dichiarato Stroll. E’ una sfida decisamente diversa da Silverstone sia per le vetture che per i piloti, è più simile a una pista kart con sequenze di curve strette e un solo vero rettilineo, quindi speriamo che si adatti alle caratteristiche della AMR23. I sorpassi sono difficili qui, dobbiamo trovare un buon ritmo nelle libere per assicurarci una buona prestazione nelle qualifiche di sabato”.