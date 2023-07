F1 | AlphaTauri, Ricciardo: “Questo è il miglior percorso per poter tornare sul sedile Red Bull”

Il weekend del Gran Premio d’Ungheria, che si aprirà domani con le prime due sessioni di prove libere, vedrà il ritorno in pista a tempo pieno di Daniel Ricciardo. L’australiano sostituisce l’olandese Nyck de Vries e farà coppia con Yuki Tsunoda in AlphaTauri. Per l’ex alfiere di Red Bull e McLaren quella della scuderia faentina, nonostante i problemi riscontrati finora in stagione, può rappresentare un trampolino di lancio per rilanciarsi in vista del futuro.

E chissà che Ricciardo non possa sostituire in futuro Sergio Perez, con il messicano finito al centro del chiacchiericcio mediatico a causa delle difficoltà mostrate alla guida della Red Bull.

“Tutto quello che è successo negli ultimi anni, che mi viene rientrare nella categoria dopo un periodo di pausa, sapevo che sarebbe stato molto difficile tornare al vertice – ha dichiarato Ricciardo, citato da Formula1.com – Non ho paura di niente. Sono pronto. Certo, questo era il mio desiderio, ma a un certo punto devi essere realistico e dire: ‘Guarda, se voglio tornare, diciamo, su un sedile Red Bull, ci vorrà un processo e un percorso’, e questo per me è il miglior percorso al momento”.

Ricciardo ha poi aggiunto: “Sei mesi fa non ero in grado di cogliere al volo un’opportunità come questa, ora mi sento nuovamente me stesso in un ambiente che mi dà nostalgia”.