Formula 1 | Mercedes, un problema ai freni rallenta Russell nel finale

George Russell ha chiuso il Gran Premio di Città del Messico in sesta posizione. Il pilota della Mercedes ha dato filo da torcere a Sainz per gran parte della gara, specialmente dopo la seconda partenza, ma a venti giri dalla fine si è dovuto arrendere per via di un problema all’impianto frenante, il quale è andato in surriscaldamento, e per questo motivo ha dovuto rallentare tanto da staccarsi dalla Ferrari e agevolando anche il sorpasso di Lando Norris. Alla fine, i due team rivali per il secondo posto mondiale si sono annullati, guadagnando 27 punti ciascuno.

“Ho avuto un buon feeling con la macchina – ha detto Russell. Ero dietro Carlos e il ritmo c’era, volevo passarlo ma i freni si sono surriscaldati, pensavamo anche di non arrivare alla fine, quindi ho dovuto rallentare perdendo però temperatura nelle gomme, e non sono riuscito a riportarle nella giusta finestra. Negli ultimi venti giri ho guidato sul ghiaccio, quindi sono contento della sesta posizione finale. E’ stato un altro weekend difficile per noi, ma la vetture si è comportata bene. Dobbiamo avere dei fine settimana puliti ed essere costanti, ma sono fiducioso. Spero di lottare per il podio in Brasile”.