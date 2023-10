Formula 1 | Un super Albon porta la Williams a punti per la seconda gara consecutiva

La Williams si conferma in forma, e Alexander Albon ha portato la sua FW45 al nono posto nel Gran Premio di Città del Messico, chiudendo a punti per la seconda gara consecutiva, l’ottava volta in top dieci in questa stagione. La squadra di Grove e in lenta ma costante crescita, e le prestazioni avute dal thailandese in questo weekend sono state assolutamente soddisfacenti. Unico neo evidentemente le alte temperature che hanno messo il team britannico un po’ in difficoltà. Anche Sargeant è stato autore di una bella gara, ma si è dovuto ritirare a un giro dalla fine per un problema alla pompa della benzina.

“E’ stata una bella gara – ha dichiarato Albon. Mi ha sorpreso, perché non avevamo un gran ritmo. La pista era un po’ troppo calda per noi, quindi è stato necessario gestire molto le gomme. Le partenze sono state ottime, ho guadagnato alcune posizioni e la strategia era buona, ma la bandiera rossa ha rovinato tutto, quindi abbiamo resettato tutto prima della ripartenza. Siamo stati in grado di recuperare ancora e, indipendentemente dalle qualifiche, il nono posto è il miglior risultato possibile, quindi sono felice”.

“Gran domenica da parte mia – ha detto Sargeant. Il ritmo era buono, ho fatto dei bei sorpassi. La seconda partenza è stata brutta e mi è costata la top dieci. Tuttavia, ho dovuto gestire un problema di affidabilità per tutta la gara, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. La pompa del carburante ha dato noie e questo mi ha costretto al ritiro. Avevamo abbastanza benzina ma non riuscivamo a iniettarla nel motore, ho fatto del mio meglio per gestire il tutto e il team mi ha aiutato guidandomi passo passo. Sono deluso per questo, ma ci sono tanti aspetti positivi e sono contento di me stesso”.