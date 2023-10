F1 | Red Bull, cinquantunesima vittoria in carriera per Verstappen

Max Verstappen conquista la cinquantunesima vittoria in carriera, raggiungendo Alain Prost nella classifica dei piloti con più vittorie in Formula 1. Per la quinta volta l’olandese trionfa in Messico, stavolta scattando dalla terza casella. La partenza è ottima, e nel sandwich con Perez e Leclerc ne esce indenne, mantenendo la leadership. Il pit-stop arriva dopo soli venti giri, e gli avversari cominciano a pensare di allungare lo stint, andando per una sola sosta. Leclerc sembra riuscire nell’intento, tornando ai box alla trentaduesima tornata. La fortuna, può, continua a baciare l’olandese: Magnussen va a muro proprio nel giro successivo alla sosta della Ferrari e la direzione gara espone prima la Safety Car – e Max torna ai box – e poi la bandiera rossa. La lotta riprende con una partenza dallo schieramento, ma ancora una volta nessuno riesce a mettere in dubbio il potere di Max: è ancora vittoria, anche a Città del Messico.

“La partenza sicuramente ci ha aiutato tanto a gestire l’inizio della gara. Una volta in testa ho potuto gestire le gomme; poi siamo passati sulla strategia a due soste. Credo che avrebbe funzionato benissimo per me, perché avevo recuperato il gap accumulato col pit-stop. Poi c’è stata la bandiera rossa: il secondo stint è stato fantastico, anche se comunque è stato un rischio. C’è una nuova ripartenza, non sai mai cosa accade in curva uno, ma per fortuna anche la seconda partenza è stata buona”.