F1 | Red Bull, settima pole consecutiva per Verstappen: “Siamo orgogliosi”

Miami – Inarrestabile. Max Verstappen non lascia nulla a nessuno: è davanti nella Sprint Qualifying, poi vince la Sprint, nonostante i dichiarati problemi col bilanciamento e le gomme. In qualifica non poteva che ripetersi: è la settima pole consecutiva per l’olandese, nessuno dall’inizio della stagione è riuscito a strappargli la prima casella in griglia – solo lui, Senna, Prost e Mansell sono riusciti a conquistare le prime sei pole del campionato. La strada per la vittoria è quanto più spianata: le Ferrari – con Leclerc e Sainz in seconda e terza posizione – sono pronte ad attaccare e magari regalare un po’ di spettacolo nella prima gara americana dell’anno.

Verstappen: “Orgogliosi di questi numeri”

“La vettura è migliorata dopo le modifiche, ma abbiamo scoperto che c’era più di una variabile a rendere le cose complicate. Finora abbiamo faticato con le gomme, hanno davvero poca aderenza, si surriscaldano subito, e poi ci sono stati i problemi col bilanciamento. E’ tutto così imprevedibile, e vedo che anche gli altri hanno avuto difficoltà nel fare il giro – ha commentato Verstappen – nonostante questo, la cosa più importante è aver conquistato la pole, la settima consecutiva, possiamo esserne orgogliosi. Le modifiche dovrebbero permetterci una gara più lineare, ma è stato bello vincere anche la Sprint. Una volta stabilizzata la temperatura delle gomme, la guidabilità torna ad essere normale. La strategia sarà semplice, speriamo che limiti anche il degrado. Vedremo cosa accadrà”.