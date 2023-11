F1 | AlphaTauri, Ricciardo è sicuro: “Voglio essere qui”

Daniel Ricciardo porta a termine la sua stagione 2023 con la certezza che, a Marzo, potrà schierarsi in griglia già dal primo chilometro. Solo dodici mesi fa l’australiano era a piedi, senza un sedile per la stagione, curioso di capire se la Formula 1 fosse ancora il suo destino. In Ungheria, finalmente, arriva la sua occasione: Daniel torna nella squadra che lo ha aiutato ad entrare nel Circus, l’AlphaTauri: la favola dura fino al weekend olandese, dove Ricciardo subisce un infortunio al polso che lo tiene lontano dalle piste per cinque weekend. Il ritorno è previsto per Austin e in questa mini stagione Daniel va a punti soltanto in Messico. Una cosa però è certa: la voglia di tornare a correre, dall’inizio, e con AlphaTauri. A Yas Marina dei problemi ai freni lo costringono ai box già nei primi giri, ma Daniel non smette di lottare. La sua stagione termina con un undicesimo posto, a pochi decimi dalla zona punti.

“Non è stata una brutta gara. Avevamo un passo discreto, ma quando eravamo nella mischia le cose si sono fatte più complicate. Come oggi, ci sono state un paio di gare in cui, se avessimo avuto un giro in più, credo avremmo potuto ottenere qualche punto in più, ma partire indietro ci ha messo leggermente in difficoltà. È positivo che Yuki sia andato a punti, ma ne servivano di più e sarebbe stato bello se ci fossi riuscito anche io – ha spiegato l’australiano – una parte di me è felice di fare una pausa, così da prepararmi a una stagione completa, ma al tempo stesso vorrei anche continuare a correre. È emozionante concedermi una vera e propria off-season e sapere che voglio essere qui. Sono soddisfatto delle gare che ho fatto.

“Un ringraziamento va anche a Franz Tost. È stato un pilastro della squadra e, ovviamente, all’inizio della mia carriera, ha avuto un ruolo importante. È stato bello poter trascorrere insieme queste sue ultime gare – continua Daniel – gli auguro ogni bene e so che mancherà a tutta la squadra. Anche oggi, mentre tutti celebravamo questo momento, lui voleva solo andare a correre e questo dimostra che persona sia. Spero che si possa godere il tempo fuori dalla pista e goderselo tanto quanto lo ha fatto a correre settimana dopo settimana, con la stessa incredibile passione”.