F1 | Ferrari, Vasseur favore a modificare il sistema di punteggio

Nell’ultima riunione della F1 Commission, svoltasi nella giornata di giovedì 25 aprile, si è discusso della possibilità di modificare in chiave futura l’attuale sistema di punteggio allungandolo di qualche posizione. Se ne riparlerà a luglio, ma nel frattempo interpellato sull’argomento il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha espresso parere favorevole su questa novità.

Al tempo stesso però il manager francese ha sottolineato come l’aspetto più importante sia quello meramente competitivo, che nonostante una zona punti più lunga potrebbe comunque non permettere ad alcuni team di ottenere quel tipo di beneficio.

“Non sono contrario e arrivando dall’Alfa Romeo capisco perfettamente la frustrazione che a volte provi nel fare un mega fine settimana, [ma se non c’è un ritiro davanti a te finisci 11°, ha dichiarato Vasseur citato da RacingNews365 – E la ricompensa è zero, ma puoi finire P11 o P20: è lo stesso. Posso capire la frustrazione per questo.”

Il francese, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Ora se va in porto questa modifica e l’anno prossimo hai sei squadre davanti, capiterebbe la stessa cosa per una P13, dobbiamo prestare attenzioni. Non sono contrario al cambiamento delle regole”.