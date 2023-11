Formula 1 | McLaren, Stella fiducioso sulle prestazioni della squadra a Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas McLaren – Grande ottimismo per Andrea Stella in vista del prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo le buone prestazioni mostrate nell’ultimo tris di gare in America, il Team Principal della scuderia inglese intende confermarsi anche sulla “Strip”, round che potrebbe riservare parecchie sorprese essendo una new entry in calendario.

“Ci dirigiamo con fiducia verso l’ultima doppia trasferta della stagione”, ha affermato il Team Principal della McLaren. “E’ stato un anno che ha messo in evidenza il duro lavoro che abbiamo portato avanti sulla vetture, oltre che la concentrazione e la determinazione. Tutti volevamo raggiungere l’obiettivo del podio e alla fine ci siamo riusciti. E’ stata una missione. Il GP di Las Vegas sarà incredibile, sia per la pista che per l’atmosfera che ci sarà nel corso del fine settimana. Tutti quanti dovremo imparare parecchio durante le sessioni, ma ho massima fiducia nelle potenzialità della squadra. Sono certo che raccoglieremo un buon risultato”.