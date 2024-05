F1 | Haas, Hulkenberg al top a Miami: due punti nella Sprint Race e Q3 in qualifica

Il sabato della Haas può essere tranquillamente suddiviso in due: da una parte abbiamo un Nico Hulkenberg in grande spolvero, con due punti conquistati nella Sprint Race e la Q3 in qualifica. A Miami, il pilota tedesco sta approfittando alla grande dei problemi avuti dai top team, visto che lo schieramento, spaccato letteralmente in due per quanto concerne le prestazioni generali, lascia più o meno le briciole a chi solitamente fatica ad arrivare in top dieci. E’ andata male a Magnussen, penalizzato più volte nella Sprint per aver guidato scorrettamente, a quanto pare per fare un piacere al team, e solo diciannovesimo in qualifica, ostacolato ancora una volta dal traffico.

“Nella Sprint ho trovato subito la posizione in pista, e questo è stato fondamentale – ha detto Hulkenberg. Ero all’interno in curva 1 e sono riuscito ad evitare problemi, ma il gruppo davanti era troppo veloce. In qualifica è stato complicato mettere insieme il giro perfetto, è una pista impegnativa con le temperature calde e la gomma è diventata sempre più calda nel corso del giro. Nel complesso è stato un sabato molto positivo, abbiamo preso due punti oggi, per noi sono un premio. Naturalmente in gara spingeremo per avere più punti, sarà una lotta serrata con le Racing Bulls e tutti gli altri dietro di noi”.

“Sembro un disco rotto ogni volta che parlo di traffico dopo le qualifiche – ha dichiarato Magnussen. Penso che la vettura sia buona, quindi dovrei essere in grado di rimontare in gara, ma sono stanco di partire da una brutta posizione a causa del traffico. Adesso dobbiamo restare concentrati e lavorare”.