F1 | Polemica Alonso con la FIA: “Hamilton non penalizzato perché non è spagnolo”

Continuano le polemiche tra Fernando Alonso e i commissari sportivi della FIA. Il pilota dell’Aston Martin accusa la Federazione di non aver penalizzato Hamilton dopo l’incidente nella Sprint Race di Miami perché non spagnolo. Un’accusa forte quella del due volte campione del mondo, il quale ritiene il suo ex compagno di squadre come colpevole del botto in partenza e che ha messo fuori gioco Lando Norris e rovinato anche la gara dello stesso 42enne. A dire il vero, riguardando le immagini, Fernando è andato lungo in curva 1 colpendo Stroll, che a sua volta ha preso il pilota della McLaren. Hamilton è sì anch’egli arrivato molto lungo, ma non ha causato direttamente lo scontro. Lo spagnolo però non ci sta e apre una polemica diretta contro la FIA, rea di penalizzarlo sempre senza apparenti motivi.

“Vedremo cosa decideranno – ha detto Alonso dopo la Sprint Race di ieri. Non credo però che faranno qualcosa, perché Hamilton non è spagnolo. Ha rovinato la gara di alcuni piloti, specialmente quella di Norris. Oggi non sono stato penalizzato, ma succede sempre: ero dietro Ocon, potevo rischiare di passarlo ma non l’ho voluto fare per evitare una penalità. Non avevo alcun interesse nel lottare nella Sprint, volevo solo controllare il degrado e fare un test per domani e ci siamo riusciti. E’ stata una sessione di prove libere più che una gara. Così è inutile, perché non possiamo fare nulla per paura di essere penalizzati”.