F1 | Gran Premio di Miami 2024, la griglia di partenza: Leclerc mette pressione a Verstappen

Il Gran Premio di Miami 2024 vede ancora una volta Max Verstappen in pole position per la sesta volta su altrettante gare disputate quest’anno. Il campione olandese raggiunge Senna (1988) e Mansell (1992) a quota sei consecutive nella stessa stagione, la settima in assoluta considerando anche Abu Dhabi 2023. Al suo fianco troviamo ancora una volta Charles Leclerc, il quale pare aver risolto i problemi con la sua Ferrari per quanto concerne la preparazione della gomma nel giro di lancio delle qualifiche. Seconda fila per Sainz con l’altra SF-24 e Sergio Perez, il neo del sabato in casa Red Bull.

Chi non ha impressionato ulteriormente è certamente la McLaren, la quale occupa tutta la terza fila con Norris davanti a Piastri, mentre un’altra delusione è la Mercedes, in quarta fila con Russell e Hamilton ancora in grossa difficoltà con la W15. Chiudono la top ten un super Nico Hulkenberg, nono in qualifica e settimo nella Sprint Race di ieri mattina e Yuki Tsunoda, anche lui protagonista di un ottimo sabato per la Racing Bulls. Sorprendono il quindicesimo posto di Alonso, evidentemente non a suo agio sul tracciato di Miami con l’Aston Martin e l’ultimo posto di Ricciardo, mentre le Alpine sono entrambe in Q2 in quello che sembra essere il miglior weekend della stagione, fino a questo momento, della squadra francese con sede a Enstone.