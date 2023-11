F1 | Las Vegas mediamente impegnativo per i freni secondo Brembo

F1 GP Las Vegas Brembo – Terzo appuntamento stagionale negli Usa per la Formula 1 dopo Miami ed Austin: nell’intero week-end in Florida gli spettatori sono stati 270 mila mentre in Texas hanno raggiunto quota 432 mila, il terzo valore più alto dell’annata. Un trend destinato a continuare con Las Vegas perché tutti i biglietti d’ingresso sono già esauriti, con l’eccezione dei costosi tagliandi per le tribune Vip.

Secondo i tecnici Brembo il circuito di Las Vegas rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3. Realizzato nel cuore di Las Vegas, si snoda tra punti iconici come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian e pur avendo 17 curve dovrebbe garantire picchi di velocità non troppo lontani dalla pista di Monza.

Utilizzo dei freni ridotto

In soltanto seytte delle 17 curve del tracciato di Las Vegas i piloti di Formula 1 utilizzano i freni, per un totale di 14 secondi al giro, equivalenti al 16 per cento della gara, pit stop e neutralizzazioni esclusi. A Miami il dato sul giro fu inferiore di quasi un secondo ma la pista è più corta di 800 metri mentre ad Austin i freni sono stati impiegati per quasi 17 secondi al giro.

I curvoni veloci che contraddistinguono il layout di Las Vegas richiedono l’uso dei freni per due curve consecutive solo alla 7, 8 e 9, anche se solo la prima di queste tre curve comporta una decelerazione di almeno un secondo e mezzo. Notevoli sono invece gli spazi di frenata, con cinque curve per cui servono un centinaio di metri. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di 37 tonnellate e mezzo, un valore inferiore ai GP Miami e GP Austin.

Meno 206 km/h in 120 metri ​​​​

Delle sette frenate del Las Vegas Strip Circuit tre sono classificate dai tecnici Brembo come impegnative per i freni, due sono di media difficoltà e le restanti sono light.

Dalle simulazioni eseguite, risulta che la frenata più impegnativa in assoluto è quella alla curva 14 perché le monoposto arrivano a 334 km/h e i piloti frenano per 2,19 secondi durante i quali percorrono 120 metri.

Per raggiungere i 128 km/h necessari per impostare la curva i piloti sono chiamati ad un carico sul pedale del freno di 143 kg e subiscono una decelerazione di 4,5 g.