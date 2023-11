Williams | Livrea speciale per il Gran Premio di Las Vegas

Nella giornata di ieri la Williams ha svelato la sua livrea speciale per il Gran Premio di Las Vegas 2023, celebrando il ritorno dello sport a Sin City per la prima volta in oltre 40 anni. Il disegno vede il cartello “Welcome to Fabulous Las Vegas” e le luci cabochon che hanno dato vita al deserto nel corso della sua storia. La scritta “Williams” illuminata è un cenno all’iconico Neon Boneyard, completando un omaggio all’energia elettrica di Las Vegas sul cofano motore e sulle piastre terminali dell’alettone posteriore. Essendo l’ultima gara di casa per il pilota Logan Sargeant e il team, questa livrea celebra i legami americani della Williams Racing e l’emozione di correre a Las Vegas sotto le luci per la prima volta.



