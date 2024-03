Formula 1 | Steiner esclude un ritorno al muretto in tempi brevi

Formula 1 Steiner – Presente in Bahrain come “talent” della RTL tedesca, Guenther Steiner ha raccontato la propria vita lontano dal Circus, precisando come la situazione attuale, al momento, non lo porti ad ipotizzare un clamoroso ritorno al muretto box, almeno in tempi brevi.

Dopo la lunga ed “esasperante” esperienza alla Haas come Team Principal, terminata lo scorso dicembre in modo abbastanza burrascoso con Gene Haas, il Manager alto-atesino vuole godersi la famiglia e la Formula 1 da lontano, aspetto che lo porterà – per ora – a presenziare in pista da figura “super-partes”. Il posto di Steiner in Haas, ricordiamo, è stato preso da Ayao Komatsu, ingegnere giapponese – classe 1976 – ex Direttore degli Ingegneri di Pista della compagine statunitense.

Steiner e la nuova vita lontano dalla Haas

“L’addio è stato un sollievo. Non sono rimasto nemmeno scioccato quando Gene mi ha comunicato la notizia. Un finale del genere spesso porta a fare un passo avanti e permette di avere nuove prospettive. Ora la mia prospettiva sulla Formula 1 è cambiata perché non guardo più solo a una squadra. Ricevo molte chiamate, soprattutto dai media. Mi assicuro di non dire sì o no immediatamente. Ora vorrei prendermi un po’ di tempo per pensare a cosa voglio fare davvero. Voglio rallentare un pò, una sorta di anno sabbatico. Gli ultimi dieci anni sono stati pazzeschi e il mio focus principale in questo momento è la mia famiglia. Al momento non sto pensando a un ritorno in tempi brevi. No, direi proprio di no. Dovrei ricominciare da capo e non è il momento giusto”.