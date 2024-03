F1 Aston Martin Honda – La partnership tra Aston Martin e Honda a partire dalla stagione 2026, al momento, non prevede il passaggio di Yuki Tsunoda nella line-up della compagine inglese. Intervistato dalla stampa giapponese, Koji Watanabe – capo di Honda Racing Corporation – ha separato gli accordi sul fronte power unit con quelli dei piloti, precisando come l’attuale portacolori della Racing Bulls, al momento, debba focalizzarsi esclusivamente sul proprio lavoro e sul raggiungimento dei risultati che lui e la squadra si sono prefissati per il prossimo futuro. Parole importanti che confermano quanto Honda creda nel giovane pilota della RB, ancora a caccia del primo e “grande” risultato della carriera.

Watabe e le voci su un binomio Tsunoda-Aston Martin

“Non abbiamo pensato a uno scenario di questo tipo. Ho detto a Yuki che voglio che faccia le sue cose senza essere legato ad Honda. Solo perché collaboreremo con Aston Martin dal 2026 non significa che i nostri piloti debbano per forza andare da loro. La cosa importante è che i piloti formati da Honda abbiano successo, indipendentemente dal team per cui lavorano. Certo, sarebbe fantastico se fossimo nello stesso team, ma non c’è nulla di deciso”.