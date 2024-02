McLaren, Stella avverte: “La Red Bull è ulteriormente migliorata”

La McLaren fa parte di quel gruppo di speranzosi inseguitori che sogna di agganciare la Red Bull e giocarsi con i bibitari la vittoria. Un compito arduo, sebbene questi test stiano mostrando come tutte le principali scuderia abbiano fatto concreti passi avanti con questa tipologia di auto ad effetto suolo. I primi due giorni di test in Bahrein sono stati positivi per Ferrari, Mercedes e per la stessa McLaren (la quale però ha vissuto un secondo giorno di test non facile per un problema all’alimentazione, che ha frenato Lando Norris).

Proprio Andrea Stella il team principal della scuderia con sede a Woking, ha però sottolineato come la Red Bull abbia fatto notevoli progressi, candidandosi in modo perentorio a dominare ancora la scena nel 2024.

“Molte squadre sono migliorate il che è normale – le parole di Stella riportate da PlanetF1.com -. Tutti abbiamo trovato più performance, ma c’è un’auto che pare aver fatto un notevole passo avanti e sfortunatamente è proprio quella che dominava nel 2023. La Red Bull mi sembra ancora più forte quest’anno”.