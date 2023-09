Formula 1 | McLaren, secondo podio consecutivo per Lando Norris

Per la McLaren la spedizione di Suzuka si è rivelata straordinaria. Secondo e terzo posto per il team di Woking grazie alle prestazioni di Norris e Piastri, in grado di avere un passo nettamente superiori a tutti i rivali diretti, Verstappen escluso ovviamente. La MCL60 continua a fare dei passi da gigante se pensiamo che a inizio stagione faticava a qualificarsi in Q2. In Giappone anche il giovane australiano, al primo podio in carriera ha potuto usufruire delle ultime novità già provate da Lando, il quale conquista il secondo piazzamento consecutivo tra i primi tre di questo ottimo 2023, il quarto complessivo della sua annata fin qui oltremodo positiva.

“Altra giornata fantastica per la McLaren – ha detto Norris dopo la gara. Seconda e terza posizione a Suzuka, il team ha fatto un lavoro straordinario e sono molto orgoglioso dei passi in avanti che siamo in grado di fare in ogni weekend. Stiamo arrivando a grandi livelli, il ritmo era fortissimo ma non siamo ancora vicini a Max. E’ pur vero che non siamo lontani chilometri e chilometri, quindi è stata una giornata bellissima e sono molto felice. Complimenti anche ad Oscar per il suo primo podio in Formula 1, siamo insieme lassù per la prima volta ed è certamente un gran momento per noi”.