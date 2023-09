Formula 1 | McLaren, Piastri si gode il podio a Suzuka: non c’è sensazione più bella

Primo podio in carriera per Oscar Piastri. Il giovane talento della McLaren, rookie quest’anno ha avuto un weekend pazzesco a Suzuka, partendo dalla prima e riuscendo a completare la sua gara al terzo posto, tra l’altro dimostrando di avere un buon passo quantomeno rispetto agli team rivali, ma probabilmente c’è ancora qualcosa da limare per il distacco avuto col compagno di squadra Norris, arrivatogli davanti con 17 secondi di vantaggio. Per questo motivo infatti, il pilota australiano non è contentissimo della sua prestazione generale, ma tutto passa in secondo piano quando sali su un podio di Formula 1.

“C’è tanta differenza rispetto al secondo posto della Sprint in Belgio – ha ammesso Piastri. Qui ho sudato molto di più e sono molto contento: salire sul podio, prendere il trofeo, assaggiare lo champagne e spruzzarlo con gli altri è davvero una bellissima sensazione, un’emozione difficile da eguagliare, non c’è niente di più bello che salire su un podio di Formula 1. La partenza non è stata fantastica, ma anche il passo non era granché, non è stata certamente una delle mie migliori domeniche, c’è ancora qualcosa sulla quale lavorare sotto questo aspetto. Sono partito meglio di Max, quindi forse mi sono lasciato prendere un po’ dall’entusiasmo cercando di passarlo, ma sono cose che si possono migliorare, ho fatto podio e quindi penserò a come migliorare nei prossimi giorni”.