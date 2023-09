Formula 1 | Haas, domenica da dimenticare per Magnussen e Hulkenberg a Suzuka

Formula 1 GP Giappone Haas – Dopo un sabato vissuto da “leoni”, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen non sono riusciti a centrare la top dieci nell’ultimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa di un contatto – incolpevole – nelle prime fasi della gara, il danese non è riuscito a fare meglio della 15° posizione, perdendo una ghiotta occasione in termini di punti. Poco meglio è andata ad Hulkenberg, anche se quest’ultimo ha tagliato la bandiera a scacchi di Suzuka in 14° piazza.

“Sono stato colpito sulla ruota posteriore nel tentativo di fare una mossa disperata, purtroppo è andata così”, ha affermato Magnussen. “Mi sono girato e perso diverse posizioni. Poi la sosta ai box mi ha fatto perdere altro tempo, anche perchè era troppo presto per rispettare la strategia a due soste considerando l’alto degrado delle gomme. Quella situazione ha ammazzato la nostra gara. Diciamo che la nostra domenica si è conclusa con quella mossa”

Qui invece le parole di Hulkenberg: “In partenza sono riuscito a rimanere lontano dai guida e anzi, ho tratto vantaggio dalla traiettoria interna guadagnando due-tre posizioni. E’ stato piuttosto gratificante. Siamo entrati in gara con l’intenzione di effettuare tre soste. Non siamo stati i migliori nella gestione gomme, ma alla fine penso sia stata la scelta giusta”.